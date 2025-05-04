«Наш долг и наша честь»: в Кельне прошла акция «Бессмертный полк»

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, также был совершен автопробег.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кельне прошла акция «Бессметный полк». Участники шествия вышли в форме советских солдат.

«И форму мы носим с гордостью за наших дедов, прадедов. Мы считаем это нашим долгом и нашей честью. И мы не просто так ее одеваем. Мы одеваем именно, потому что мы действительно ценим тот подвиг наших дедов. За чистое небо над нашей головой», — поделилась участница шествия Светлана Златкина.

Женщина также рассказала, что участвует в акции, чтобы почтить память своего дедушки Артема Гарагана. Он прошел всю войну и закончил ее в Германии. Получил 11 орденов.

Помимо «Бессмертного полка» в Кельне провели концерт с песнями военных лет и автопробег.

Фото, видео: 5-tv.ru

«Мы участвуем в пробеге, посвященном 80-летию Великой Победы. Для меня это важно, потому что я чту своих дедов. У меня один дед воевал в Красной армии, финскую войну прошел. Я хочу, чтобы мои дети знали. Мы ходим на кладбище в гости периодически, там стоит памятник узникам концлагерей — и российским, и польским», — поделился участник автомобильного парада Сергей Экерман.

Мужчина также выразил благодарность за проведение пробега и обратил внимание, что в Кельне, в отличие от Берлина, нет проблем с организацией мероприятий в преддверии праздника Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Пусане прошла акция «Бессмертный полк» — впервые с 2019 года.