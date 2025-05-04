МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в многоэтажке в Москве

Два человека погибли в результате пожара на Генерала Тюленева в Москве. Информацию подтвердила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России спасают и эвакуируют жильцов на пожаре в Москве. Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе девятого этажа обнаружены двое погибших. Пострадали шесть человек», — отмечает ведомство.

Уточняется, что специалисты службы провели экстренную эвакуацию жильцов соседних подъездов. Для них были организованы пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве. Ведомство также подтвердило, что перед возгоранием в доме произошел хлопок.

После тушения пожара следователи и криминалисты осмотрят место происшествия.

По уточненной информации МЧС, произошло загорание двух квартир на восьмом и девятом этажах и обрушение перекрытий. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.