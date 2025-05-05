Трамп высказался о планах по снижению пошлин на товары из Китая

Американский лидер полагает, что введены им тарифы рушат экономику.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен снизить торговые пошлины в отношении Китайской Народной Республики (КНР). Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что пойдет на такой шаг в отдельный момент, чтобы с государством можно было взаимодействовать.

«В какой-то момент я собираюсь снизить пошлины, потому что иначе вы никогда не смогли бы вести с ними (с Китаем. — Прим. ред.) дела», — заявил глава Соединенных Штатов.

По словам Трампа, экономика Китая рушится после того, как в силу вступили введенные им тарифы.

Помимо этого, Трамп, отвечая на вопрос о снижении пошлины для того, чтобы Пекин оказался за столом переговоров, не поддержал идею.

В пятницу, 2 мая, в министерстве торговли Китая передавали, что рассматривают начало переговоров с США в отношении торговых процессов.

К тому же, 27 апреля, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми государствами, в том числе c КНР и Евросоюзом (ЕС), но сделают это исключительно на справедливых условиях для Вашингтона.

Ранее, писал 5-tv.ru, США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров.