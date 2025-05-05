ФСБ рассекретила документы о пособничестве Украинской грекокатолической церкви гитлеровцам

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ФСБ опубликовала документы о подрывной работе униатских чинов после войны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Во время немецкой оккупации они устраивали врагу торжественные встречи, а после освобождения Западной Украины укрывали в своих домах главарей преступных группировок.

Даже после капитуляции нацистской Германии некоторые последователи Гитлера продолжили подрывную деятельность в Советском Союзе. И заметное место среди них занимали деятели Украинской грекокатолической церкви.

Незадолго до юбилея Победы ФСБ рассекретила документы о связях духовенства с националистами. Согласно опубликованным данным, представители грекокатолической церкви начали работать на разведку гитлеровской Германии еще до войны.

Во время немецкой оккупации устраивали врагу торжественные встречи, а после освобождения Западной Украины укрывали в своих домах главарей преступных группировок, финансировали и пропагандировали фашистскую идеологию.

 

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