Цветы, коты, аквариум: Наталия Гулькина назвала причины своей нелюбви к тусовкам
Наталия Гулькина ухаживает за несколькими котами
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певица рассказала, что пушистые друзья и цветы — ее отдушина.
Певица Наталия Гулькина избегает тусовок. Эксклюзивно для 5-tv.ru звезда группы «Мираж» призналась, что после гастролей ее тянет только домой — к цветам, котам и аквариумам. Оказалось, артистка предпочитает домашний уют светским раутам.
«У меня дома огромное количество котов, за которыми надо ухаживать. Я развела зимний сад, два аквариума. Это моя отдушина. Мои дети помогают мне строить этот маленький рай», — рассказала певица в беседе с корреспондентом.
По словам Гулькиной, после гастролей она не стремится «выйти в люди».
«У меня нет желания бежать на тусовки, когда возвращаюсь с гастролей», — резюмировала артистка.
На мероприятии Наталия Гулькина презентовала новую песню под названием «Синдром любви». К тому же, недавно певица снялась в короткометражке «В аду места нет», где исполнила одну из главных ролей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталия Гулькина спасает котов-инвалидов.
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