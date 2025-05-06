Цветы, коты, аквариум: Наталия Гулькина назвала причины своей нелюбви к тусовкам

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Мария Сидорова
Мария Сидорова Эксклюзив 31 0

Наталия Гулькина ухаживает за несколькими котами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица рассказала, что пушистые друзья и цветы — ее отдушина.

Певица Наталия Гулькина избегает тусовок. Эксклюзивно для 5-tv.ru звезда группы «Мираж» призналась, что после гастролей ее тянет только домой — к цветам, котам и аквариумам. Оказалось, артистка предпочитает домашний уют светским раутам.

«У меня дома огромное количество котов, за которыми надо ухаживать. Я развела зимний сад, два аквариума. Это моя отдушина. Мои дети помогают мне строить этот маленький рай», — рассказала певица в беседе с корреспондентом.

По словам Гулькиной, после гастролей она не стремится «выйти в люди».

«У меня нет желания бежать на тусовки, когда возвращаюсь с гастролей», — резюмировала артистка.

На мероприятии Наталия Гулькина презентовала новую песню под названием «Синдром любви». К тому же, недавно певица снялась в короткометражке «В аду места нет», где исполнила одну из главных ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталия Гулькина спасает котов-инвалидов.

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