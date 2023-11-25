Певица Наталья Гулькина спасает котов-инвалидов: «У меня дома целый зоопарк»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 402 0

У певицы Натальи Гулькиной в доме живут 11 котов, часть из них — инвалиды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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По словам знаменитой артистки, она не может пройти мимо обиженных извергами животных и от многого отказывается ради их благополучия.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала о своих домашних питомцах. Как выяснилось, у звезды дома 11 котов, причем некоторые из них с особенностями здоровья, травмами неблагополучного прошлого. Артистка призналась, что не может пройти мимо очередной истории о несчастном животном, пострадавшем от жестоких хозяев, приходится спасать.

«У меня 11 котов, и часть из них инвалиды. Те, которых люди покалечили, если их можно назвать людьми. Один без ноги, у одного сломан хвост в четырех местах, один глухой, ничего не слышит. Ну что я вам буду говорить, я как бабка-кышка такая. На самом деле знаете, я просто человек, как мне говорят, пишут многие, человек с большим сердцем, который не может пройти мимо», — сказала Гулькина корреспонденту 5-tv.ru на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой.

Как отметила исполнительница, только со стороны кажется, что приютить котика — небольшое дело. На самом деле далеко не каждый в состоянии взять на себя такую ответственность. Тем более, если речь идет об ответственности за больного питомца. Лишние траты Гулькина себе позволить не может. Если из-за очередного дорогого наряда придется сэкономить на лакомствах для любимчиков — не за чем ей такой наряд. Женщина без платья прожить может, а котики голодными быть не должны.

Наталья Гулькина не просто заботится о животных, из-за них меняется ее образ жизни. Больше года певица не ест мясо и отказывается носить натуральный мех. Ранее в интервью корреспонденту 5-tv.ru селебрити рассказала, что даром раздает подругам шубы, которые покупала еще несколько лет назад за баснословные деньги.

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