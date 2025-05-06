Сквер Воинской Славы появился в районе Зябликово в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 11 0

Зеленая территория на юге столицы получила такое название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны

Сквер Воинской Славы появился в районе Зябликово в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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В районе Зябликово на юге Москвы появился сквер Воинской Славы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне дали имя зеленой территории в районе Зябликово. Сквер находится вблизи пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля», — уточнил градоначальник.

Меж тем, на западе Москвы построят «Мост-парус» через Москву-реку, об этом писал 5-tv.ru. Его длина составит 250 метров, а ширина — почти 30 метров. Здесь будет четыре полосы для движения и тротуары для пешеходов. Отмечается, что работы, которые ведутся сейчас, никак не влияют на движение электросудов.

Новый мост в районе Новозаводской улицы соединит Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Также будет организован дополнительный маршрут в район Хорошево-Мневники, что улучшит транспортную доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

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