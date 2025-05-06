Собянин: мост-парус через Москву-реку появится на западе столицы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Он соединит Филевский Парк с Северо-Западной хордой.

Собянин: мост-парус через Москву-реку появится на западе столицы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

На западе Москвы появится «Мост-парус» через Москву-реку. Его длина составит 250 метров, а ширина — почти 30 метров. Здесь будет четыре полосы для движения и тротуары для пешеходов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас в русле реки уже забетонированы две опоры моста и отсыпаны два полуострова, отметил градоначальник. Работы не влияют на движение электросудов.

Новый мост в районе Новозаводской улицы соединит Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Также появится дополнительный маршрут в Хорошево-Мневники, что улучшит транспортную доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, добавил мэр.

В будущем планируется провести капитальный ремонт Новозаводской улицы.

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