Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России»

Эфирная новость 30 0

Президент подчеркнул, что интересы нашей страны должны быть защищены при возвращении западных компаний.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Интересы России должны быть защищены при возвращении на отечественный рынок западных компаний. Об этом сказал Владимир Путин на сегодняшней встрече в Кремле с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. Как подчеркнул президент, при возвращении ушедших из страны брендов, необходимо обеспечить баланс между свободной конкуренцией и соблюдением интересов наших инвесторов. А для этого необходимо разработать четкие механизмы.

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится. Анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», — обратил внимание президент.

«Мы три года, что называется, время зря не теряли. И сейчас, конечно, мы должны очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов нашей экономики», — ответил Репик.

«И конкурентов», — добавил Путин.

«Конечно. С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части», — подчеркнул председатель «Деловой России».

«Я с вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил российский лидер.

По словам президента, сфера торговли и экономики сейчас находится на подъеме. И особенно — онлайн-сегмент.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:36
Весенняя угроза: как защитить питомца от клещей
21:07
Москва помогает городам-побратимам Донецку и Луганску
20:57
Российские бойцы разгромили колонну квадроциклов ВСУ
20:39
Путин: Россия готова содействовать сделке по ядерной программе Ирана
20:21
Суд по делу об отравлении детей начался в Красноярском крае
20:03
Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России»

Сейчас читают

Песков: Россия не слышала заявлений Украины о готовности к перемирию 9 мая
Хотела проучить экс-мужа: звезду сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники
Преступления без срока давности: ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу