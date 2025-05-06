Владимир Путин провел встречу с председателем «Деловой России»

Интересы России должны быть защищены при возвращении на отечественный рынок западных компаний. Об этом сказал Владимир Путин на сегодняшней встрече в Кремле с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. Как подчеркнул президент, при возвращении ушедших из страны брендов, необходимо обеспечить баланс между свободной конкуренцией и соблюдением интересов наших инвесторов. А для этого необходимо разработать четкие механизмы.

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится. Анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», — обратил внимание президент.

«Мы три года, что называется, время зря не теряли. И сейчас, конечно, мы должны очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов нашей экономики», — ответил Репик.

«И конкурентов», — добавил Путин.

«Конечно. С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части», — подчеркнул председатель «Деловой России».

«Я с вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил российский лидер.

По словам президента, сфера торговли и экономики сейчас находится на подъеме. И особенно — онлайн-сегмент.