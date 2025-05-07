Трамп: Обама голосовал за выход России из G8, это глупо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 7 мая высказал мнение, что решение исключить Россию из формата G8, принятое западными странами в 2014 году, было ошибочным. Однако, по его словам, время для возвращения к этому формату уже упущено.

«Раньше Россия была членом так называемой „большой восьмерки“. Я не думаю, что в тот момент я действительно занимался политикой, но я знаю, что президенту Обаме это не понравилось, и они проголосовали за выход России. Это, на мой взгляд, было очень глупым решением», — заявил Трамп, выступая на заседании Международной федерации футбола (ФИФА).

По мнению президента США, если бы Россия продолжала участвовать в G8, то это позволило бы избежать некоторых проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество.

Касательно восстановления формата G8, президент США подчеркнул, что момент, когда можно было пригласить Россию присоединиться к G7, уже упущен. Это произошло, по мнению американского лидера, из-за того, что некоторые люди, которые не должны были участвовать в принятии решений, упустили возможность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии.