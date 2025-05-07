Эксперт назвал причины заражения сальмонеллой мяса в магазинах «Магнолия»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Константин Деревсков: мясо может быть заражено сальмонеллой на этапе разделки

Эксперт назвал причины заражения сальмонеллой мяса в магазинах «Магнолия»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Что может стать причиной распространения бактерий?

Причины возникновения сальмонеллы в мясных продуктах, которые продаются в магазинах, могут быть различными, но чаще всего они связаны с процессом производства. Об этом сообщил Константин Деревсков, генеральный директор консалтинговой компании «Старт Качества», комментируя результаты расследования «Известий».

В ходе расследования было обнаружено, что в мясе, которое было заказано и доставлено из магазина «Магнолия», содержались кишечная палочка и сальмонелла.

«Например, сырье может быть заражено на этапе разделки. Это возможно, например, из-за использования грязного ножа или недостаточной санитарной обработки. Существуют определенные нормы содержания сальмонеллы в продукте, и несоответствие этим протоколам свидетельствует о нарушениях, будь то санитарные или технологические условия», — сказал Константин Деревсков.

Специалист объяснил, что сальмонелла может развиваться в магазине, но только при нарушении условий хранения, связанных с температурой. Если продукт должен храниться при температуре от двух до шести градусов, а его хранят при более высокой температуре, например, 12 градусов, это может способствовать размножению бактерий.

Он отметил, что мясо для шашлыка, которое продается в вакуумной упаковке, хранится в условиях отсутствия кислорода. Это помогает предотвратить размножение вредных бактерий, включая сальмонеллу. Поэтому важно проверять, чтобы упаковка была целой и герметичной. Если мясо продается в лотках или ведрах, то нужно обращать внимание на температуру хранения, потому что в таких условиях сальмонелла может быстрее размножаться.

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