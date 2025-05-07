Прокуратура начала проверку по факту пожара на обогатительной фабрике в Якутии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Прокуратура начала проверку по факту пожара на обогатительной фабрике в Якутии

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Пламя охватило склад готовой продукции предприятия в Нерюнгри. Нарушения Ростехнадзор фиксировал еще в прошлом году.

Прокуратура города Нерюнгри инициировала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская». Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы прокуратуры Якутии в официальном Telegram-канале.

Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства ЧП, а также эксперты оценят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности, охране труда и прочим вопросам. Затем при наличии объективных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«​Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь», — говорится в публикации.

В заявлении также подчеркивается, что в прошлом году в работе фабрики выявились нарушения. Соответствующее исследование было проведено Ростехнадзором в октябре 2024 года. Об этом свидетельствуют данные справочно-аналитической системы по компаниям (СПАРК).

Пожар на складе фабрики произошел в ночь на 7 мая. К тушению были привлечены 58 специалистов МЧС России, а также 15 единиц техники. В пресс-службе регионального управления Минздрава заявили о четырех пострадавших от огня, все они получают необходимую медицинскую помощь. Для этого даже был вызван санрейсс с бригадой врачей — комбустиологов, анестезиологов и фельдшеров.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на юго-западе Москвы, в котором погибли двое детей.

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