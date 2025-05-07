Украины, которых поддерживали спонсоры из европейских государств, попытались помешать выступлению «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Однако их усилия не увенчались успехом, и концерт прошел успешно. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что на мероприятии было настолько много зрителей, что другие желающие послушать концерт просто не смогли попасть в зал, который рассчитан на 1800 мест.

«И это несмотря на то, что украинцы и их европейские спонсоры активно пытались сорвать концерт», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что накануне мероприятия украинцы распространили в ООН ноту с призывом игнорировать и не посещать концерт. Однако это не повлияло на проведение мероприятия.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 6 мая состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем выступили «Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO, исполнив песни военных лет.