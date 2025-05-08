Хитрость и игривость: названы породы кошек, которые легко дрессируются

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Ветеринар Шеляков: кошки очень чувствительны к интонации и жестам

Природная смекалка: ветеринар назвал породы кошек, которые легко дрессируются

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тяга к обучаемости зависит от темперамента животного.

Существует миф, что кошки не поддаются дрессировке, но эти животные могут реагировать на команды так же, как и собаки. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал в беседе с URA.RU породы кошек, дрессировка которых не вызывает сложностей.

«Кошки не понимают человеческие команды так, как собаки, но они очень чувствительны к интонации и жестам. Важно сохранять спокойствие и выдержку, чтобы процесс обучения был продуктивным. Для успешной дрессировки кошек важно использовать позитивное подкрепление — лакомства, игрушки или ласку. Важно сохранять спокойствие и уверенность в процессе обучения», — поделился секретом дрессировки Шеляков.

Бенгальская кошка

Открывает список кошек, которых легко можно приручить, бенгальская порода. Ветеринар отметил, что природные интуиция и хитрость делают их хорошими кандидатами для дрессировки. Для таких кошек самым эффективным будет обучение с элементами охоты и игры

«Бенгальцы обладают высоким интеллектом, поэтому их дрессировка требует подхода, который будет учитывать их природные инстинкты. Они быстро учат команды, если это напоминает им охоту», — рассказал ветеринар.

Абиссинская кошка

Кошки этой породы любопытны и игривы. Им нравится познавать мир. Тренировка по дрессировке с ними должна содержать в себе игровые элементы.

«Эти кошки очень любознательные. Их нужно не просто обучать, а вовлекать в процесс через игру. Чем интереснее задача, тем быстрее кошка ее осваивает», — поделился врач.

Сиамская кошка

Сиамские кошки могут посоревноваться с собаками в своей преданности. Если уделять им достаточно внимания и заботы в процессе обучения, тогда они постараются угодить своим хозяевам. Шеляков советует мотивировать их вкусняшками.

«Сиамцы любят общение и вполне способны обучаться простым трюкам. Для них важно внимание хозяина, а не только поощрения», — поделился специалист.

Сфинкс

Эта порода нуждается в постоянном тактильном контакте. Они чутки к человеческому теплу, ведь они очень привязаны к своим хозяевам. Во время обучения не стоит обделять их лаской. Поглаживания и прижимания станут хорошей наградой за тренировки.

Манчкин

Кошки, напоминающие котят из-за коротких лапок, сообразительны и наблюдательны. Они быстро учат команды. Однако стоит в дрессировке подкреплять их интерес играми. Подойдут также и короткие, но регулярные уроки.

«Манчкины — это маленькие наблюдатели. Они усваивают информацию быстрее, чем другие породы, и с ними можно проводить регулярные тренировки, чтобы закрепить пройденные команды», — отмечает эксперт.

Породы, которым дрессировка будет неинтересна

Не все кошки обладают покладистым и ласковым характером. Некоторые породы заинтересовать намного труднее, чем их сородичей. Если вы планируете заводить питомца и обучить его в будущем командам, то точно не стоит рассматривать британскую короткошерстную, русскую голубую, шотландскую вислоухую и персидскую.

Однако ветеринар Шеляков отметил: если вашим животным не нравится обучение командам, то это не означает, что они не сообразительные. Просто у них другой более упрямый и свободолюбивый темперамент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как защитить питомца от клещей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:35
«Пока другие выкладывали черные квадраты»: Курбан Омаров рассказал о поездке в зону СВО
4:15
Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым
3:58
Хитрость и игривость: названы породы кошек, которые легко дрессируются
3:38
ФСБ показала фрагменты челюсти Гитлера
3:18
«Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой
2:59
«Вместо сливок и молока»: врач рассказала, как сделать кофе полезнее

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
В Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу