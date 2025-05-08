Хитрость и игривость: названы породы кошек, которые легко дрессируются

Тяга к обучаемости зависит от темперамента животного.

Существует миф, что кошки не поддаются дрессировке, но эти животные могут реагировать на команды так же, как и собаки. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал в беседе с URA.RU породы кошек, дрессировка которых не вызывает сложностей.

«Кошки не понимают человеческие команды так, как собаки, но они очень чувствительны к интонации и жестам. Важно сохранять спокойствие и выдержку, чтобы процесс обучения был продуктивным. Для успешной дрессировки кошек важно использовать позитивное подкрепление — лакомства, игрушки или ласку. Важно сохранять спокойствие и уверенность в процессе обучения», — поделился секретом дрессировки Шеляков.

Бенгальская кошка

Открывает список кошек, которых легко можно приручить, бенгальская порода. Ветеринар отметил, что природные интуиция и хитрость делают их хорошими кандидатами для дрессировки. Для таких кошек самым эффективным будет обучение с элементами охоты и игры

«Бенгальцы обладают высоким интеллектом, поэтому их дрессировка требует подхода, который будет учитывать их природные инстинкты. Они быстро учат команды, если это напоминает им охоту», — рассказал ветеринар.

Абиссинская кошка

Кошки этой породы любопытны и игривы. Им нравится познавать мир. Тренировка по дрессировке с ними должна содержать в себе игровые элементы.

«Эти кошки очень любознательные. Их нужно не просто обучать, а вовлекать в процесс через игру. Чем интереснее задача, тем быстрее кошка ее осваивает», — поделился врач.

Сиамская кошка

Сиамские кошки могут посоревноваться с собаками в своей преданности. Если уделять им достаточно внимания и заботы в процессе обучения, тогда они постараются угодить своим хозяевам. Шеляков советует мотивировать их вкусняшками.

«Сиамцы любят общение и вполне способны обучаться простым трюкам. Для них важно внимание хозяина, а не только поощрения», — поделился специалист.

Сфинкс

Эта порода нуждается в постоянном тактильном контакте. Они чутки к человеческому теплу, ведь они очень привязаны к своим хозяевам. Во время обучения не стоит обделять их лаской. Поглаживания и прижимания станут хорошей наградой за тренировки.

Манчкин

Кошки, напоминающие котят из-за коротких лапок, сообразительны и наблюдательны. Они быстро учат команды. Однако стоит в дрессировке подкреплять их интерес играми. Подойдут также и короткие, но регулярные уроки.

«Манчкины — это маленькие наблюдатели. Они усваивают информацию быстрее, чем другие породы, и с ними можно проводить регулярные тренировки, чтобы закрепить пройденные команды», — отмечает эксперт.

Породы, которым дрессировка будет неинтересна

Не все кошки обладают покладистым и ласковым характером. Некоторые породы заинтересовать намного труднее, чем их сородичей. Если вы планируете заводить питомца и обучить его в будущем командам, то точно не стоит рассматривать британскую короткошерстную, русскую голубую, шотландскую вислоухую и персидскую.

Однако ветеринар Шеляков отметил: если вашим животным не нравится обучение командам, то это не означает, что они не сообразительные. Просто у них другой более упрямый и свободолюбивый темперамент.

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