«Нас объединяют традиционные ценности»: продюсер Вадим Быркин о фильме «Красный шелк»

Выход картины — значимое событие, особенно в период укрепления культурных связей России и Китая.

Граждане России и Китая чтят свою историю, а также привыкли следовать традиционным ценностям. Об этом заявил генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

«Объединяют нас традиционные ценности… Китайский зритель немного более сентиментален, чем российский. Наш зритель более искушен в каких-то исторических вещах, связанных с Россией, а китайцы, естественно, в связанных с Китаем. Устремление в светлое — это вот нас связывает», — поделился кинодеятель.

Генеральный продюсер картины отметил, что выход фильма «Красный шелк» — значимое событие, особенно в период укрепления культурных связей России и Китая.

«Мы всегда любим обращаться к истории. На китайские вкусы, конечно, мы ориентировались, поэтому мы считаемся в Китае как национальный фильм. В России это российский национальный фильм, в Китае — китайский. В России удалось. Будем надеяться, что удастся это и в Китае», — рассказал Быркин.

Фильм был представлен российским зрителям в феврале 2025 года и уже успел собрать почти 700 миллионов рублей, став лидером кинопроката. Производством картины занималась Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

«Данный фильм был бы невозможен без Национальной Медиа Группы, потому что они именно поверили в кино. Одними из первых», — добавил продюсер.

Отмечается, что «Красный шелк» первый из современных российских картин удостоился «печати дракона», которая дает неограниченный прокат в Китае.

Ранее 5-tv.ru рассказал об особой роли фильма для КНР, так как выход «Красного шелка» пройдет в особую дату — в год празднования 80-летия освобождения Китая от японских милитаристов.