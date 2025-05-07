В Ватикане прошло первое заседание конклава

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Над Сикстинской капеллой уже показался черный дым — новый новый понтифик пока не выбран.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Сикстинской капелле в Ватикане прошло первое заседание конклава, на котором должен был быть избран Папа Римский. В голосовании приняли участие 133 кардинала из разных стран.

Корреспондент «Известий» Анастасия Волосатова рассказала: местные жители и журналисты предсказывают, что процесс избрания нового понтифика затянется на три дня. Поэтому ожидать из трубы белый дым пока не стоит.

Предположения оправдались. Первый тур конклава результатов не дал. Над крышей Сикстинской капеллы толпа увидела черный дым. Ни один из кандидатов на пост Папы Римского не набрал необходимого количества голосов — не менее 89 участников конклава должны избрать кандидата. Это составляет две трети от всех проголосовавших.

Новый тур запланирован на утро четверга, 8 мая. Предыдущие конклавы в 2005-м и 2013 годах продолжались два дня.

Конклав созван из-за смерти папы римского Франциска 21 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что хотел папа Франциск перед смертью.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Бил тупыми предметами: Майкла Питта арестовали за избиение бывшей девушки
23:34
В Ватикане прошло первое заседание конклава
23:14
«Глупая и необразованная баба»: отец Жанны Фриске разнес Алену Жигалову
22:54
«Мощный импульс к развитию»: в Москве пройдет встреча лидеров России и Китая
22:34
Памятник защитникам Отечества открыли во дворе школы «Город Солнца»
22:14
В Мариинской больнице Петербурга впервые провели трансплантацию сердца

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
История Компартии Китая в центре сюжета «Красного шелка»: особая роль фильма для КНР
В Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу