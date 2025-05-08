Предложение, песни Цоя и танцы: как Москва и Петербург готовятся к 9 мая

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Праздничные мероприятия в преддверии Дня Победы прошли в Москве и Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Атмосфера праздника уже ощущается в городах России.

Приближение праздника сейчас чувствуется во всем. Вот несколько кадров, которые были сняты сегодня и вряд ли когда-нибудь попали бы на телевидение. Но они как нельзя лучше дают почувствовать атмосферу, которая сейчас царит во многих городах страны.

Первая запись — Москва, сразу после генеральной репетиции парада, в коробке казаков.

А далее — после той же репетиции, примерно на той же набережной.

А это уже самый центр Санкт-Петербурга. Дворцовая площадь сегодня превратилась в огромную танцплощадку.

Тема:
День Победы 9 Мая
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