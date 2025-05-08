Предложение, песни Цоя и танцы: как Москва и Петербург готовятся к 9 мая

Атмосфера праздника уже ощущается в городах России.

Приближение праздника сейчас чувствуется во всем. Вот несколько кадров, которые были сняты сегодня и вряд ли когда-нибудь попали бы на телевидение. Но они как нельзя лучше дают почувствовать атмосферу, которая сейчас царит во многих городах страны.

Первая запись — Москва, сразу после генеральной репетиции парада, в коробке казаков.

А далее — после той же репетиции, примерно на той же набережной.

А это уже самый центр Санкт-Петербурга. Дворцовая площадь сегодня превратилась в огромную танцплощадку.