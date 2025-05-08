Коллекция на полке: кому принадлежат права на шедевры «Ленфильма»

Студия находится в плачевном состоянии и близка к банкротству.

Новый виток битвы за права на золотое наследие «Ленфильма» разгорается в Петербурге. Студия, которая создала легендарные киноленты, уже много лет пытается вернуть их в свою собственность. Все это время правами владеет дистрибьютер, который забирает себе практически всю долю от показов. Студии же достаются сущие гроши.

Какой шанс изменить ситуацию появился именно сейчас — выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Небольшой офис в обычном бизнес-центре, куда посторонних не пускают и где на неудобные вопросы предпочитают не отвечать.

Между тем, эта компания владеет правами на огромную коллекцию «Ленфильма». Речь о сотнях известных картин, о легендарной классике.

«Полосатый рейс», «Собака на сене», «Шерлок Холмс» и многие другие — так называемая золотая коллекция «Ленфильма». Костюмы и декорации этих картин стали музейными экспонатами, сценарии и даже вот такие альбомы с кинопроб бережно хранят в архивах. А вот с самими фильмами, а вернее с правами на картины, все сложно.

Настолько, что на ситуацию обратил внимание СК. Новое руководство студии пожаловалось следователям — много лет назад фильмы были переданы ООО «Твин СП», и львиную долю доходов от их показа в кинотеатрах, на телевидении и в сети получает именно она. Договор заключали в 2007-м, в 2021-м перезаключили. Публично сам «Ленфильм» тему не комментирует, а нынешний правообладатель ограничился письменным ответом.

«Условия договора не подлежат разглашению в связи с условием об их конфиденциальности. Мы добросовестно исполняем взятые на себя перед „Ленфильмом“ обязательства. Какие-либо претензии от „Ленфильма“ по неисполнению условий действующего договора, в том числе предложения о его пересмотре либо расторжении, к нам не поступали», — говорится в ответе компании.

Компания «Твин СП» работает на рынке уже давно. В ее владении тысячи часов сериалов, фильмов. По имеющимся данным, «Ленфильму» перечисляют относительно небольшую, фиксированную сумму — около 30 миллионов рублей в год.

«Они авторам и актерам идти не будут и их наследникам. Они будут идти студии. Тому, кто будет владеть правами», — рассказал продюсер Владимир Пастернак.

При этом самому «Ленфильму» деньги сейчас нужны как никогда. Киностудия подала заявку на банкротство. 2024 год закончили с убытком в 162 миллиона рублей. Производства собственных картин нет, павильоны и помещения сдаются в аренду. Музеи, кофейни. «Золотая коллекция» лишь украшает стены бывших павильонов.

«Экономика студии мне непонятна, неизвестна. И в том виде, в котором студия существует сегодня, студия так не выживет. В жизни такой студии должно быть заинтересовано государство», — рассказал советский и российский кинорежиссер Александр Сокуров.

Выходом могла бы стать передача киностудии городу. Создание учебной базы для дебютных картин молодых режиссеров. Налаживание своего производства. Доход от пары-тройки собственных картин в год может покрыть все расходы. В пример приводят киностудию Горького в Москве.

«Когда киностудия перешла субъекту федерации — в Москве, при участии уже правительства Москвы выделена своя программа развития студии Горького. То есть можно пойти по такому пути. Киностудия „Ленфильм“ должна находиться и управляться в общем-то самим городом», — отметил генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.

Пока об этом речи нет — меняют директоров, бьются за права на фильмы и просят следственный комитет вернуть их «Ленфильму» в исключительном порядке. Сотрудники СК уже ведут проверку, а результаты передадут в центральный аппарат ведомства.