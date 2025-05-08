«Красный шелк» выводит российско-китайские отношения на новый уровень

Успех фильма «Красный шелк» отметил президент РФ Владимир Путин, и это только начало большого пути по духовному сближению народов России и Китая. О событии рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

В присутствии лидеров России и Китая. В торжественной обстановке. В Кремле. И обстоятельства соответствуют масштабу. Теперь Национальную Медиа Группу и Медиакорпорацию Китая (China Media Group) связывает соглашение о сотрудничестве.

«Китай очень важный стратегический партнер для нас. За последние несколько лет у нас в пять раз выросли продажи нашего контента в Китае. Очень важно, что это информационное сотрудничество, в том числе позволит нам передавать более объективную картину мира большой, глобальной аудитории», — подчеркнула Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Суть документа: обмен опытом и уже готовым контентом. А также совместное его производство. Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. Кинопроизводство, дистрибуция, информационное вещание. Медиакорпорация Китая — огромный конгломерат государственной прессы: 47 телевизионных каналов, радио на 44 языках, новостные порталы, приложения.

«Мы обязательно выведем наше взаимодействие в культурной сфере на высокий уровень. И достигнем результата, важного для обеих сторон», — отметил Шэнь Хайсюн, гшенеральный директор Медиакорпорации Китая.

Это важный шаг на пути сближения двух стран. НМГ и CMG укрепляют партнерство между российскими и китайскими медиа и расширяют аудиторию. В Китае, например, обожают наши мультфильмы.

«Три кота» действительно популярны в Китае. Больше двух с половиной миллиардов просмотров. В Поднебесной продают игрушки, книги, игры с персонажами мультфильма. У него есть аккаунты в китайских соцсетях. И это один из проектов НМГ, созданный изначально для отечественной аудитории.

А есть еще особый — российско-китайский фильм.

«Красный шелк» уже вышел в России. Показал рекордные в своем жанре сборы в кино. И это общий успех — российские и китайские актеры, съемки проходили в регионах России и на самой большой студии Китая. Масштабная и очень яркая совместная работа.

И самое главное — идею создания такого кино изначально поддержали лидеры двух стран. Сегодня в Кремле Владимир Путин об этом вспомнил.

«В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм „Красный шелк“, премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — уверен президент.

Начало положено. Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае. Накануне на форуме, собранном в честь визита в Россию лидера Поднебесной, об этом объявили официально.

О том, что фильм выйдет на китайских экранах, объявили в дни празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной. А там, в Поднебесной, его увидят, когда будут отмечать 80 лет со дня освобождения от японских захватчиков.

Круглые даты, символизм — в Китае очень трепетно относятся к тому, как и когда запускать важные проекты — такие, как прокат «Красного шелка». Да и сам цвет — красный — в китайской культуре символизирует удачу и процветание. Вот и ведущая мероприятия не случайно выбрала именно его. На успех фильма в Поднебесной надеется и министр культуры России.

«Красный шелк» прошел с успехом в России. В сентябре «Красный шелк» стартует в Китае. Сегодня это было объявлено официально. Будем болеть, конечно, за нашу картину», — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кино в данном случае — важный вид искусства, что позволит еще больше сблизить народы двух стран. И «Красный шелк» здесь выступает локомотивом. Он по сути открывает китайский кинорынок российским киноделам. Фильм получил так называемую «печать дракона», то есть в кинотеатрах Поднебесный пройдет без ограничений — как национальный фильм.