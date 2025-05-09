Вэнс: США продолжают работу по урегулированию украинского конфликта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Американская сторона продолжит заниматься этим вопросом до достижения вероятного прогресса.

Вэнс заявил о продолжении работы США по урегулированию украинского конфликта

Фото: Reuters/Kenny Holston

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Соединенные Штаты продолжат работу по сближению позиций Москвы и Киева в отношении урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что США видят сближение сторон в перспективе возможностью к наступлению долгосрочного мира.

«Пока что мы этого еще не добились, продолжим работать над этим», — пояснил политик.

По словам Вэнса, американская сторона постарается над решением этого вопроса до момента, пока не станет понятно о невозможности дальнейшего прогресса. Вице-президент подчеркнул, что в случае неудачного расклада США выйдут из процесса по урегулированию конфликта на Украине.

При этом он добавил, что выдвижение со стороны Москвы и Киева определенных предложений по улаживанию ситуации — прорыв.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывания американского вице-президента о том, что РФ хочет слишком многого от переговорного процесса. Песков обозначил, что в ходе переговоров по Украине должны учитываться интересы России, а также урегулирование конфликта невозможно без решения первопричин, вследствие которых он возник.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Песков сообщил условия завершения конфликта на Украине.

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