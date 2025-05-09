Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем Победы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Рыжиков, Зубрицкий и Песков напомнили о достижениях Героев Советского Союза.

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с наступившим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На данный момент герой России и летчик-космонавт Сергей Рыжиков и два космонавта из РФ Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков находятся на борту Международной космической станции (МКС). Кадры опубликовала корпорация «Роскосмос».

«Победе в Великой Отечественной войне — 80 лет. Знаковая дата не только для каждого из нас лично, но и для всей нашей космонавтики», — сказал Рыжиков.

Он добавил, что жизни четырех космонавтов СССР были связаны с ВОВ: Герои Советского Союза Константин Феоктистов и Георгий Добровольский и дважды Герои Советского Союза Владимир Шаталов и Георгий Береговой, во время войны совершивший около 200 боевых вылетов на самолете Ил-2.

«За мужество и отвагу в октябре 1944 года он (Георгий Береговой. — Прим. ред.) был удостоен звания Героя Советского Союза. Береговой получил закалку в Донбассе, на металлозаводе в Енакиево, учился в аэроклубе и школе военных летчиков имени пролетариата Донбасса», — отметил Зубрицкий.

К тому же космонавты добавили, что в память о подвигах советских военных в годы ВОВ, они запустили акцию «Георгиевская ленточка».

«В честь всех фронтовиков и наших героев-космонавтов — участников войны мы развернули копию Знамени Победы», — пояснил Песков.

Фотоснимок с изображением летчика-космонавта и фронтовика Георгия Берегового космонавты разместили рядом с фотографиями первого космонавта Юрия Гагарина и ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Портрет Берегового на МКС расценивают как символ подвига советского народа и часть общероссийского патриотического движения «Бессмертный полк». В планах российского экипажа МКС передать фотографию Георгия Берегового в Главный космический музей Донбасса в Енакиево после возвращения на Землю.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что около 100 стран примут участие в акции «Бессмертный полк».

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