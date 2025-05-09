Прямая трансляция парада в честь 80-летия Победы из Петербурга

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 10 727 0

Для жителей Северной столицы это особенно важный праздник.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Тема:
День Победы 9 Мая

Санкт-Петербург торжественно отметит годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад войск стартует в десять часов утра на Дворцовой площади возле Государственного Эрмитажа.

Этот день особенно важен для жителей Северной столицы. Ведь блокада Ленинграда (бывшее название города. — Прим.ред.), которая длилась 872 дня, стала символом мужества и стойкости.

Традиционно за несколько минут до начала звучит патриотическая песня «Священная война», рота почетного караула выносит знамена, а командующий парадом докладывает принимающему о готовности войск.

В этом году примут участие более 5,5 тысячи военнослужащих. Среди них сотрудники силовых ведомств Северо-Западного округа, Национальной гвардии, МВД, МЧС, курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Колонну военной техники возглавит легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Помимо этого, зрители увидят бронетранспортеры БТР-40, армейский легковой автомобиль ГАЗ-67, а также бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-1 и БРДМ-2.

Будет представлена и демонстрация новейшей техники. В том числе зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е», 122-миллиметровое самоходное орудие «Клевер», бронетранспортер БТР-22 и другие.

На торжестве гости смогут увидеть панно с портретами более четырех тысяч ветеранов. Все они жители Петербурга, которые боролись за свободу своей страны. Попасть на парад можно только по приглашениям, но посмотреть, как проходит торжество, будет возможность со стороны близлежащих улиц, из Александровского сада и Эрмитажного сквера. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, иностранные лидеры прибыли в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.

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