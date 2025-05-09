«Отмечаем 9 Мая, как родной»: Путин о значимости Дня Победы для россиян

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 325 0

Владимир Путин отметил значимость Дня Победы для граждан РФ

Путин: Праздник 9 мая мы отмечаем, как родной

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Отцы, деды и прадеды жителей РФ отдали жизни за свободу нынешнего поколения.

В России День Победы — родной праздник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве.

«Преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней. Завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей, отмечаем праздник 9 Мая, как родной», — сказал российский лидер.

Он добавил, что День Победы — самая важная дата для нашей страны. Для всего народа, для каждой семьи, для каждого человека. Отцы, деды и прадеды отдавали свои жизни за свободу нынешнего поколения. Отечество спасено героями Великой Отечественной войны, подчеркнул Путин.

«И завещали нам защищать Родину. Быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы. Нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин начал выступление на Красной площади.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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