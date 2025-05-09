Владимир Путин начал выступление на Красной площади

Президент России Владимир Путин начал выступление в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве. Верховный Главнокомандующий ВС РФ обратился к ветеранам, фронтовикам, героям специальной военной операции (СВО) и поздравил их с праздником.

День Победы для всего мира является святым праздником. Глава государства отметил мужество и стойкость бойцов Красной армии, а также единство советского многонационального народа. Все это вкупе стало несокрушимой силой.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности. Преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней. Завоевало свободу и мир для всего человечества», — подчеркнул президент.

На Красной площади столицы официально стартовал Парад Победы в честь 80-летия подвига советского народа. Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом.

В этом году в Параде Победы традиционно примут участие иностранные гости. В честь 80-летия освобождения мира от фашизма в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Бразилии Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.