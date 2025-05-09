Владимир Путин начал выступление на Красной площади

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Глава государства произнес речь в честь 80-й годовщины Дня Великой Победы.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Президент России Владимир Путин начал выступление в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве. Верховный Главнокомандующий ВС РФ обратился к ветеранам, фронтовикам, героям специальной военной операции (СВО) и поздравил их с праздником.

День Победы для всего мира является святым праздником. Глава государства отметил мужество и стойкость бойцов Красной армии, а также единство советского многонационального народа. Все это вкупе стало несокрушимой силой.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности. Преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней. Завоевало свободу и мир для всего человечества», — подчеркнул президент.

На Красной площади столицы официально стартовал Парад Победы в честь 80-летия подвига советского народа. Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом.

В этом году в Параде Победы традиционно примут участие иностранные гости. В честь 80-летия освобождения мира от фашизма в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Бразилии Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
9 мая
Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы
9 мая
Пешие колонны парадных расчетов начали движение по Красной площади
9 мая
Историческое событие: какую военную технику покажут на Параде Победы в Москве
9 мая
«Ваше дело мы доведем до конца!» — ветеранов поздравили с самой высокой точки в Курской области
9 мая
Праздник со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы в 2025 году
9 мая
Прямая трансляция парада в честь 80-летия Победы из Петербурга
9 мая
Парад Победы начался на Красной площади
9 мая
Уверенность и твердость духа: участник ВОВ рассказал об освобождении Китая
9 мая
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы
11:36
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
11:23
Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы
11:15
Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма
11:14
Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади
11:12
На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу