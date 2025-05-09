Путин: Россия высоко ценит вклад союзников в Победу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Память о тех, кто сражался за мирное небо над головой, будет вечной.

Путин: Россия высоко ценит вклад союзников в Победу

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военные из Китая спели «Священную войну», маршируя на Красной площади

«Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего», — сказал российский лидер.

Глава России подчеркнул, что в событиях Второй мировой войны участвовало почти 80% жителей планеты. Победа над нацизмом стала результатом совместных действий многих государств.

Почтить память павших за мирное небо над головой солдат в Великой Отечественной войне приехали в Москву лидеры ряда дружественных стран. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Венесуэлы Николас Мадуро, Абхазии Бадра Гунба, Сербии Александр Вучич, Палестины Махмуд Аббас, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. 

 

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