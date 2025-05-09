Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы

Среди дронов были модели «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Впервые на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем.
Военнослужащие седьмого отдельного полка беспилотных систем продемонстрировали разнообразие своей техники — на Параде Победы были представлены различные типы дронов, включая популярные барражирующие боеприпасы «Орлан-10», «Орлан-30», а также современные модели Zala и «Ланцет».
Эти беспилотники не просто присутствовали в парадной колонне, а активно применялись в зоне специальной военной операции (СВО), что было отмечено представителями Вооруженных Сил как подтверждение эффективности и значимости данных систем в современных боевых условиях. Демонстрация таких технологий подчеркнула важность их внедрения в ВС страны, а также показала уровень их развития и боеспособности.
Этот исторический шаг является не только показателем технического прогресса, но и символом того, как меняется лицо современной армии. Беспилотные системы становятся неотъемлемой частью оборонного потенциала, меняют тактику и стратегию ведения боевых действий, повышая безопасность личного состава и эффективность операций.
Участие беспилотных систем в параде Победы стало ярким и запоминающимся событием, которое подчеркнуло развитие российской военной науки и техники, а также готовность армии к новым вызовам будущего.
В юбилейный год 80-летия Победы в Москве традиционно прошел масштабный Парад Победы, в котором приняли участие расчеты представителей 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такое международное участие подчеркнуло единство и солидарность народов, объединившихся в памяти о великой победе над фашизмом.
В числе почетных гостей парада оказались высокопоставленные лидеры мира. В Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие официальные представители. Их присутствие стало символом международного признания значения Победы и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы.
- 9 мая
- «Настоящая легенда во главе»: кадры военной техники на Параде Победы в Москве
- 9 мая
- Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
- 9 мая
- Задержания и запреты: русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы
- 9 мая
- Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 99-летней Марианны Курилович
- 9 мая
- ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые приняли участие в Параде Победы
- 9 мая
- Возродили одну из традиций: как в Сибири празднуют День Победы
- 9 мая
- Парад на Красной площади завершился песней «День Победы»
- 9 мая
- Принимает Волгоград: блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы
- 9 мая
- Никто не забыт: прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в честь 80-летия Дня Победы
- 9 мая
- С фронта не вернулись 165 тысяч красноярцев: в регионе вспоминают павших в битвах ВОВ
Читайте также
80%
Нашли ошибку?