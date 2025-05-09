Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая

Сильное похолодание накроет Москву вечером и ночью 9 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ухудшение погодных условий, безусловно, станет неожиданным поворотом для горожан, привыкшим к более теплым майским денькам. По данным метеоролога, температура воздуха в столице может опуститься до диапазона от +1 до -3 градусов, что существенно ниже средних показателей для этого времени года.

Понижение температуры связано с поступлением арктического воздуха, который охватит московский регион и сделает ночное время особенно холодным и неприятным. В различных районах города, особенно в местах с пониженным рельефом, температурные показатели могут оказаться еще более низкими.

На эстакадах и мостах ожидается, что столбик термометра может опуститься до -1 градуса, что значительно увеличивает вероятность заморозков. В окрестностях Москвы, в более удаленных и менее защищенных от ветров районах, ночные температуры могут достигать отметки -2 градусов, что тоже создаст определенные неудобства для жителей.

Кроме того, такое похолодание может оказать влияние на планируемые уличные мероприятия, праздники и активности, связанные с Днем Победы. Несмотря на праздничный дух, стоит учитывать прогноз погоды и заранее подумать о теплой одежде.

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