«Рад видеть вас снова»: Путин поблагодарил Оливера Стоуна за визит на Парад

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 164 0

Путин поблагодарил Оливера Стоуна за присутствие на Параде Победы

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

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Режиссер наблюдал за торжественным мероприятием с одной из трибун.

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского режиссера Оливера Стоуна за визит на Парад Победы.

«Рад видеть вас снова», — сказал российский лидер ему на английском.

Стоун с улыбкой ответил:

«Спасибо за приглашение».

Режиссер стал гостем военного Парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он наблюдал за торжественным мероприятием с одной из трибун.

В конце состоялся прием, на котором присутствовали зарубежные делегации. Президент РФ поблагодарил иностранных гостей. Он отметил, что Россия ценит их решение посетить Москву и разделить радость священного праздника.

По словам Путина, важно вместе отмечать этот праздник, чтобы вспомнить тех, кто отдал силы ради свободы РФ и всего мира.

При этом встреча российского лидера и режиссера состоялась еще в апреле на полях просветительского марафона «Знание. Первые». Кинодеятель после рукопожатия с президентом заявил, что очень рад его видеть. Стоун поинтересовался у Путина, как у него дела. Президент РФ ответил, что у него все хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что учительница Путина благодарна ему за образцовое руководство страной.

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