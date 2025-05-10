В Антарктиде отметили День Победы

Полярники провели акцию «Бессмертный полк» при температуре минус 70 градусов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

И в завершении выпуска — поздравление, которое сегодня было записано в самой южной точке планеты, на станции «Восток» в Антарктиде. Там сейчас ночь, температура минус 70 но полярники все же провели акцию «Бессмертный полк».

Также сегодня с портретами предков, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны прошли участники специальной военной операции — прямо на боевых позициях. Военные также возложили венки к мемориалу погибшим в годы сражений.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга в День Победы. Праздничная колонна судов — от речных трамвайчиков до яхт — стартовала под звуки легендарной композиции «Прощание славянки» и прошла по Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. По традиции, на бортах находились ветераны, блокадники, военнослужащие, курсанты, судостроители, а также участники специальной военной операции (СВО). С берегов зрители встречали флотилию цветами и аплодисментами.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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