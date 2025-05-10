В Ереване, Астане, Бишкеке и Анкаре прошли шествия движением «Победа 9/45»

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Их посетили больше 500 тысяч человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Были в городах по всему миру и трогательные моменты. Песни военных лет звучали в Ереване, Астане, Бишкеке, Анкаре. Мероприятия организованы движением «Победа 9/45», которое было создано автономной некоммерческой организацией «Евразия».
СНХ

«На западе сейчас кто-то пытается отнять нашу общую историю, переписать итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Кто-то пытается назвать себя новыми победителями, но мы будем противостоять этому», — заявил председатель оргкомитета движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.

Всего шествия посетили больше 500 тысяч человек.

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