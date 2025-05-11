Путин: все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Украинские войска понесли большие потери.

Путин: Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты, отметил российский лидер. 

Киев порядка 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. По словам Владимира Путина, Украина в дни перемирия предприняла пять попыток нападения на границу РФ в Курской и Белгородской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Самый молодой гроссмейстер России выиграл чемпионат Азии по блицу
1:55
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий
1:52
Путин: все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты
1:47
Путин: северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально
1:45
Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом
1:25
Макрон допустил размещение «нескольких тысяч» западных военных на Украине

Сейчас читают

Более 300 автомобилей приняли участие в ретро-параде «Круг Победы»
Огонь близко: десятки домов сгорели около Читы из-за бушующих лесных пожаров
SHAMAN завершил масштабный марафон песен военных лет: яркие кадры
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу