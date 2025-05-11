Путин: все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты

Украинские войска понесли большие потери.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Все попытки врага проникнуть на территорию РФ были отбиты, отметил российский лидер.
Киев порядка 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. По словам Владимира Путина, Украина в дни перемирия предприняла пять попыток нападения на границу РФ в Курской и Белгородской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.
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