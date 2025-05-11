ФСБ рассекретила очередную порцию нелицеприятных для стран Западу документов. Это личные дела и розыскные карточки на тысячи нацистов и пособников, которые скрылись за границей от возмездия.

Вот оглавление по странам, где прятались. Много, что логично предположить, в ФРГ — 133 страницы фамилий. Но, что удивительно, в Канаде, воевавшей с Германией, немногим меньше — список на 125 страниц. Но абсолютный лидер по числу укрывшихся нацистских деятелей — США. Неожиданный поворот, не правда ли? 211 страниц в сборнике.

Вот тебе и союзники, вот и освободители Европы от коричневой чумы. Всего же в архивах содержится информация на 54 тысячи нацистских преступников, сбежавших от правосудия.

Но есть перед глазами и другие примеры — судьбы русских эмигрантов первой волны, которые не приняли советский строй после революции, уехали за рубеж. Но когда над Родиной нависли фашистские тучи, они сделали свой выбор и встали плечом к плечу с бойцами Красной Армии там, где могли — во Франции и Югославии, в Греции и Китае. Мы не белые и не красные — мы русские, говорили они.

И об их вкладе в победу, который был не замечен в Советском Союзе, тоже следует помнить. Тему продолжил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Они действительно очень много рисковали жизнью, чтоб победить этот фашизм», — сказала Мария Старосельская, дочь участника Французского движения сопротивления Ивана Старосельского.

«Я испытываю глубокую благодарность к тем людям, которые сражались и сделали так много ради освобождения моей Родины», — сказала Жильда Ландини, дочь участника Французского движения сопротивления Леона Ландини.

«Мы забываем, что без России было бы невозможно освободить Францию и Европу от нацизма», — сказал Пьер Де Голль, внук Шарля Де Голля.

Когда в 1940 году немецкий сапог под военный марш чеканил шаг по Елисейским полям, бывшие корниловцы, дроздовцы, марковцы и алексеевцы, попивая кофе в эмигрантских кафе Парижа, Белграда Харбина, ожесточенно спорили. Все чаще за столом звучал один и тот же вопрос «С кем мы теперь?» Многие ветераны Первой мировой помнили: Германия — старый враг.

Они шли в атаку под огнем немецких пулеметов в 1914-м, защищая Российскую империю. Прошедшие ад Первой мировой, многие из них, находясь в эмиграции, не смогли остаться в стороне, когда в 1941 году Германия вновь повернула штыки против России.

Они не простили большевикам 1917-го, но в 1941-м выбрали Россию, пусть и советскую. На русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем есть могилы с надписями: «Участник Первой мировой. Погиб в Сопротивлении». Это память о людях, которых война, начавшаяся в 1941-м, на их в тот момент далекой Родине, поразила в самое сердце.

Даже в изгнании он остался верен России говорит, дочь Ивана Старосельского. Офицер царской армии сражался в Крыму под знаменами Белого движения, а спустя двадцать лет снова надел военную форму, пусть и французскую. И стал на защиту России, пусть и красной. Русские на чужбине стали громить немцев в Альпах.

«Все эти ополченцы, они именно спрятались в эти горы, и они мешали как можно больше немцам, в общем, двигаться. Они там взрывали мосты, дороги. То есть старались уничтожить как можно больше», — сказала Мария Старосельская, дочь участника Французского движения сопротивления Ивана Старосельского.

На этой фотографии — Федор Мамонтов. В 1916-м в составе экспедиционного корпуса он был направлен во Францию, чтобы сражаться плечом к плечу с французами портив немцев. В Россию он больше не вернулся. Спустя 25 лет его боевой опыт пригодился в диверсионном отряде.

«По вечерам он уезжал на велосипеде и возвращался глубокой ночью. Семья волновалась, но он молчал — не хотел подвергать их опасности. Лишь много лет спустя мама призналась: он и его друг уходили с подпольщиками на диверсии», — сказала Мари Беллегу-Мамонтова, внучка участника Французского движения сопротивления Федора Мамонтова.

От горных перевалов Боснии до лесов Германии в рядах антифашистского сопротивления воевало почти 40 тысяч русских патриотов. Одним из них был эмигрант первой волны, по прозвищу «Червонный», член антифашистского подполья в Италии. Сын подполковника царской армии, он спас 186 советских солдат и офицеров из плена.

После войны он был одним из тысяч белых эмигрантов, которые вернулись в Россию. «Червонный» поселился в Ташкенте, работал картографом, затем переехал в Подмосковье, где и был похоронен на небольшом кладбище.

Алексей Николаевич Флейшер — имя, которое не встретишь в школьных учебниках истории. Белый офицер, отказавшийся делить мир на «своих» и «чужих», автор знаменитой фразы «Я не белый, не красный, я русский».

Увы, имена большинства участников антифашистского подполья в Европе были установлены уже в послевоенные годы.

Эмигранты защищали Родину не только с оружием в руках. Уехавший, но не предавший, великий музыкант Сергей Рахманинов, до конца своих дней он не признавал советскую власть, но помогал Родине. Гонорары от своих концертов он передавал в советское посольство.

Независимо от отношения к большевизму и к Сталину, истинные патриоты России должны помогать своей Отчизне.

«С легкой руки Рахманинова был организован сбор помощи Советскому Союзу. Рахманинов жертвует какие-то совершенно немыслимые суммы. Он собирал у русской диаспоры, которая жила в Соединенных Штатах. Собирали деньги и те, кто жили в Латинской Америке. Ведь не только в виде саботажа листовок, разведовательной деятельности вооруженной борьбы, а была такая форма, как помощь тем, кто бежал из плена», — заявил военный историк Вадим Гасанов.

Пронзительный взгляд, аристократическая внешность. Она была не только одной из самых ярких женщин русского Парижа, но и героиней сопротивления. Княгиня Вера Оболенская, более известная, как Вики, передавала донесения, работала связной.

«Ее роль в борьбе с оккупантами была огромной. Увы, в 1943 немцы ее арестовали, пытали. А через год в Берлине ее подвергли жестокой казни на гильотине. Но Вики Оболенская остается символом, героическим воплощением русского духа, всегда стоявшего за свободу», — сказал Эммануэль Леруа, политолог, директор института истории развития российско-французских отношений.

На Родине о подвигах княгини Оболенской узнали только в середине шестидесятых. Французское правительство передало СССР документы об антифашистской деятельности представителей русской эмиграции. В 1965 году посмертно ее наградили орденом Отечественной войны I степени. Такую же награду получила и русская Жанна д’Арк, как ее называли французы. Марина Шафрова-Марутаева, героиня бельгийского сопротивления. Немцы казнили ее за убийство помощника военного коменданта Брюсселя.

«Американцы теперь хвастаются, что освободили Европу в одиночку. Это оскорбление бойцов сопротивления, это оскорбление патриотов, всех тех, кто пожертвовал своей жизнью, своими семьями, чтобы отстоять нашу свободу», — сказал Пьер Де Голль, внук Шарля Де Голля.

Даже само название для антифашистского движения придумали русские. Борис Вильде и Анатолий Левицкий организовали подпольную типографию и в декабре 1940 года выпустили листовку с броским названием «Резистанс» — сопротивление. Сейчас Европа забыла, кто ее освободил от фашизма, и больше не сопротивляется пропаганде и агитации, которая нацелена на беспамятство европейцев.