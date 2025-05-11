Под Иркутском участник нелегальных гонок врезался в толпу зрителей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 350 0

В Иркутской области машина влетела в толпу во время нелегальных гонок

Фото, видео: ВКонтакте/Госавтоинспекция Иркутской области/@ygibdd38; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авария произошла на трассе «Ангарск-Тальяны».

В районе города Ангарск автомобиль Toyota Chaser во время нелегальных гонок вылетел с дороги и сбил людей. В результате погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Авария произошла на девятом километре автодороги «Ангарск-Тальяны». Водитель машины, который участвовал в заезде, не справился с управлением и влетел на пешеходов у проезжей части, а после врезался в другой автомобиль.

«В результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте происшествия, остальные пешеходы с травмами были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Иркутской области, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Магнитогорске заклинило один из аттракционов, находящиеся в нем люди оказались просто подвешены вниз головой.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:53
Снова беременна? Агата Муцениеце заинтриговала поклонников новым видео
10:32
Под Иркутском участник нелегальных гонок врезался в толпу зрителей
10:14
Огородный лайфхак: как сделать надежную теплицу из подручных средств
10:02
Пневмония и бронхит в салоне: как почистить кондиционер от «зимних» вирусов
9:40
«Дайте миру шанс»: Косачев указал Украине на два пути после заявления Путина
9:19
Только сутки в запасе: как спасти собаку после укуса клеща

Сейчас читают

Под Иркутском участник нелегальных гонок врезался в толпу зрителей
В Кремле состоялась пресс-конференция Путина: главное
Добрые — скучные? Сексолог и священник рассказали о причинах симпатии к злодеям в кино и книгах
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу