Под Иркутском участник нелегальных гонок врезался в толпу зрителей
В Иркутской области машина влетела в толпу во время нелегальных гонок
Фото, видео: ВКонтакте/Госавтоинспекция Иркутской области/@ygibdd38; 5-tv.ru
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Авария произошла на трассе «Ангарск-Тальяны».
В районе города Ангарск автомобиль Toyota Chaser во время нелегальных гонок вылетел с дороги и сбил людей. В результате погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Авария произошла на девятом километре автодороги «Ангарск-Тальяны». Водитель машины, который участвовал в заезде, не справился с управлением и влетел на пешеходов у проезжей части, а после врезался в другой автомобиль.
«В результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте происшествия, остальные пешеходы с травмами были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.
Как сообщили в управлении Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Иркутской области, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Магнитогорске заклинило один из аттракционов, находящиеся в нем люди оказались просто подвешены вниз головой.
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