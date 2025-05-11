Дипломат назвал инициативу РФ по переговорам с Украиной реальными шагами к миру

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

Дипломат Орджоникидзе: РФ заинтересована в урегулировании украинского кризиса

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Речь идет не о временной паузе, а о полноценном политическом процессе с конкретной целью.

Предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Киевом — это не дипломатический жест, а четкий сигнал о том, что Москва по-прежнему нацелена на мирное решение конфликта. Об этом заявил российский дипломат Сергей Орджоникидзе во время беседы с 5-tv.ru.

«По сути, мы ведь вернулись в ситуацию 2022 года, когда именно Россия выдвинула предложение не только о прекращении огня, о котором без конца трещат западноевропейские руководители государств и правительств, но и мирного урегулирования», — подчеркнул он.

Орджоникидзе отметил: речь идет не о временной паузе, а о полноценном политическом процессе с конкретной целью — добиться мира.

Дипломат также обратил внимание на поведение Запада. Страны Европы и США формально заявляют о готовности к посредничеству, но на деле продолжают вооружать Украину. Это, по мнению Орджоникидзе, делает их позицию противоречивой и даже абсурдной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу России о возобновлении прямых переговоров.

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