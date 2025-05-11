Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Он считает, что Москва и Киев должны вести диалог напрямую.

Мадуро

Фото: Reuters/Alexander Zemlianichenko

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находясь с визитом в Санкт-Петербурге, выразил поддержку идее о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной. Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности проведения переговоров 15 мая в Стамбуле.

«Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства», — сказал Мадуро журналистам во время посещения выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».

Он считает, что Москва и Киев должны вести диалог напрямую, без участия третьих лиц, а мир должен строиться на принципах справедливости и взаимопонимания.

В ходе своего визита в Санкт-Петербург, где Мадуро посетил мемориал и музей, посвященный блокаде Ленинграда, он поделился своими впечатлениями. Лидер Венесуэлы выразил глубокое восхищение историей города и силой духа его жителей.

«Мы увидели доказательства славы Красной Армии, подвига женщин и детей, смекалки, благодаря которой удалось спасти страну, Европу и все человечество», — отметил он.

Глава Венесуэлы также выразил желание укреплять связи с Санкт-Петербургом, чтобы молодые граждане Венесуэлы могли приезжать и узнавать историю этого города. Он особо отметил семью президента Путина, рассказав, что был поражен историей родителей главы государства, которые пережили блокаду Ленинграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор.

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