«Только две наши страны»: Захарова о роли РФ и Китая в сохранении исторической памяти

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Захарова: Москва и Пекин борются за сохранение исторической памяти

«Только две наши страны»: Захарова о роли РФ и Китая в сохранении исторической памяти

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Западные государства, по словам дипломата, пытаются полностью переиначить мир.

Москва и Пекин борются за сохранение исторической памяти о героических подвигах народов во Второй мировой войне. В то же время страны Запада пытаются переписать историю, чтобы полностью переиначить мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью русско-китайскому культурному центру «Жар-птица».

«Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны — Россия и Китай», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, из пяти постоянных членов Совбеза ООН только РФ и КНР ведут борьбу за сохранение исторической правды о Второй мировой. Остальные же страны «либо уже все сами забыли, либо хотят, чтобы Россия и Китай все забыли».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала надежду на продолжение развития отношений между Кремлем и главой Римско-католической церкви. Дипломат сделала такое заявление в связи с назначением нового Папы Римского Льва XIV. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

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