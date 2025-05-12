Карасин рассказал о реакции Украины на предложение о переговорах в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению выхода из конфликта. Что ответил Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский вместо поиска приемлемых решений выдвигает очередной ультиматум. Такое впечатление складывается, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. Об этом в интервью с журналистами «Известий» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как известно, 11 мая в ходе выступления перед прессой российский лидер предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва не раз призывала к прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога. Более того, переговоры в 2022 году были прерваны именно по инициативе украинской стороны. Несмотря ни на что Россия снова сообщила о готовности их возобновить. Какова была реакция?

«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относится. Посмотрим, еще есть время, но это настораживает», — прокомментировал ситуацию Григорий Карасин.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что со стороны стран Запада исходят сигналы, говорящи об ужесточении антироссийских санкций. В частности, упоминается введение 17-го пакета. По словам Карасина, складывается впечатления, что они понимают собственного провала — за все время санкционное давление не привело к изоляции РФ, не получилось.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп обратился к Украине с призывом «немедленно» согласиться на предложение Путина.