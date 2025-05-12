Полиция Латвии возбудила 67 дел против людей, праздновавших День Победы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Правоохранители задержали восемь человек.

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Полиция Латвии возбудила 67 административных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом сообщается на странице пресс-службы ведомства в социальной сети X. Как отметили представители органа, благодаря правоохранителям связанная с празднованием Победы «деятельность» прошла без серьезных происшествий, безопасность граждан была сохранена.

«Государственная полиция в связи с 9 Мая во всех регионах Латвии возбудила 67 административных правонарушений и задержала восемь человек», — сказано в публикации.

К посту также прикреплены фотокарточки, согласно которым штраф за зафиксированные правонарушения составит 700 евро. Там же указаны причины задержания каждого из «нарушителей». Так, поводом становились «транслирующая венную агрессию» символика на одежде или запуск фейерверков. Всех, кто знает о запланированных мероприятиях, соответствующих «интересам России», просят доложить об этом по горячей линии МВД Латвии.

Это не единственная страна, где пытаются забыть День Победы. В Польше 9 мая задержали человека, принесшего советский флаг на публичное мероприятие. Его имя — Аркадиуш Демонецкий. По словам мужчины, говорит о предвзятости правоохранителей, стремящихся возродить традиции «гранатовой полиции» времен гитлеровской оккупации. Ранее 5-tv.ru также рассказывал, как в Европе борются с исторической памятью.

Тема:
День Победы 9 Мая
11 мая
В Мадриде прошло масштабное шествие «Бессмертного полка»
11 мая
В Вологде провели военно-историческую реконструкцию «На линии фронта. Май 45-го»
11 мая
Памятник курсантам двух военных училищ открыли в Череповце
11 мая
Скандалы, штрафы и никаких песен: как в Европе пытаются забыть День Победы
11 мая
«Вспоминать и чтить» как в регионах России отметили юбилей Победы
11 мая
Шествие без границ: акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах мира
11 мая
Делегации из 29 стран и колонна дронов: как прошел День Победы на Красной площади
11 мая
В зоне СВО закончилось перемирие ко Дню Победы
10 мая
Более 300 автомобилей приняли участие в ретро-параде «Круг Победы»
10 мая
Президент Бразилии: вся Европа должна была находиться в Москве 9 мая
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:36
Эмир Кустурица посмотрел постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в «Москино»
4:19
Полиция Латвии возбудила 67 дел против людей, праздновавших День Победы
3:55
Запасаемся зонтиками: какой будет погода в Москве 12 мая
3:38
Москва пригласила представителей более 150 стран на встречу по безопасности
3:15
В России придумали безболезненную методику криолечения онкологии
2:48
Какой кефир самый полезный — мнение нутрициолога

Сейчас читают

«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу