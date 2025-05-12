Полиция Латвии возбудила 67 административных дел и задержала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом сообщается на странице пресс-службы ведомства в социальной сети X. Как отметили представители органа, благодаря правоохранителям связанная с празднованием Победы «деятельность» прошла без серьезных происшествий, безопасность граждан была сохранена.

«Государственная полиция в связи с 9 Мая во всех регионах Латвии возбудила 67 административных правонарушений и задержала восемь человек», — сказано в публикации.

К посту также прикреплены фотокарточки, согласно которым штраф за зафиксированные правонарушения составит 700 евро. Там же указаны причины задержания каждого из «нарушителей». Так, поводом становились «транслирующая венную агрессию» символика на одежде или запуск фейерверков. Всех, кто знает о запланированных мероприятиях, соответствующих «интересам России», просят доложить об этом по горячей линии МВД Латвии.

Это не единственная страна, где пытаются забыть День Победы. В Польше 9 мая задержали человека, принесшего советский флаг на публичное мероприятие. Его имя — Аркадиуш Демонецкий. По словам мужчины, говорит о предвзятости правоохранителей, стремящихся возродить традиции «гранатовой полиции» времен гитлеровской оккупации. Ранее 5-tv.ru также рассказывал, как в Европе борются с исторической памятью.