Российская армия получила партию новейших истребителей Су-35С

Новейшие истребители Су-35С получила российская армия. Очередную партию многофункциональных самолетов нашему Минобороны передал Ростех.

Машины прошли полный цикл заводских испытаний: их тестировали на различных режимах, скоростях и высотах. Су-35С относятся к поколению «четыре плюс плюс». Они сверхманевренные, предназначены для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей. Готовы выполнять боевые задачи в любую погоду, днем и ночью. У этих самолетов есть дополнительный топливный бак. Поэтому машины могут находиться далеко от места базирования. Еще одна особенность — мощное радиолокационное оборудование. Су-35С видит цели в два раза дальше. Истребители уже отправились на военные аэродромы.