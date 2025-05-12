Российская армия получила партию новейших истребителей Су-35С

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Самолеты оснащены усовершенствованным радаром и увеличенным запасом топлива для дальних вылетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Новейшие истребители Су-35С получила российская армия. Очередную партию многофункциональных самолетов нашему Минобороны передал Ростех.

Машины прошли полный цикл заводских испытаний: их тестировали на различных режимах, скоростях и высотах. Су-35С относятся к поколению «четыре плюс плюс». Они сверхманевренные, предназначены для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей. Готовы выполнять боевые задачи в любую погоду, днем и ночью. У этих самолетов есть дополнительный топливный бак. Поэтому машины могут находиться далеко от места базирования. Еще одна особенность — мощное радиолокационное оборудование. Су-35С видит цели в два раза дальше. Истребители уже отправились на военные аэродромы.

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