Она встретила поддержку и понимание у лидеров многих стран.

Президент России Владимир Путин недвусмысленно и четко выразил свое мнение о возобновлении переговорного процесса с Украиной. Его позиция вызвала широкую поддержку и понимание у лидеров различных государств по всему миру. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий», — сообщил Песков.

Он также отметил, что ультиматумы, на языке которых говорит Германия, в виде введения возможных антироссийских санкций — неприемлемы. С Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ, нельзя разговаривать в таком ключе.

Наше государство в данный момент готовится к переговорам с премьер-министром Малайзии. Как сообщил Песков, вскоре будет сделано официальное объявление о датах встречи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны Европейского союза (ЕС) не в состоянии оказывать Украине ту поддержку, которую они постоянно обещают Незалежной. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал экс-министр иностранных дел, а ныне специальный помощник главы Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.