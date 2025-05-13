«Аналогов у него нет»: из российских аптек пропал важный препарат для сердечников

Из российских аптек внезапно пропал жизненно важный препарат для сердечников. Купить невозможно амиодарон — лекарство, которое принимают при аритмии. В продаже его нет больше месяца. Причем в разряд дефицита попал как оригинальный препарат, так и его аналоги. В сердечных проблемах разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Только отошел от операции на сердце — и новое потрясение: после выписки петербуржцу Павлу Белинскому понадобится лекарство, которое не найти.

«Я выяснил через родственников, что такого препарата в городе нет, с ним перебои. Пытались подобрать аналоги, но, как я понимаю, аналогов у него нет, он единственный. Я нахожусь пока в непонимании, что мне делать дальше», — признался мужчина.

Речь о препаратах с действующим веществом амиодароном. Найти его в аптеках пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не могут по всей стране.

Петербургские фармацевты разводят руками. Московские уверяют, что лекарство не поставляют почти месяц. То же самое и в других городах, например, в Краснодаре.

Амиодарон — ключевое вещество в борьбе с аритмией, включая тяжелые формы. Такие препараты в перечне жизненно необходимых, многие пациенты принимают их на постоянной основе. Зачастую это пожилые люди, для которых пауза в терапии — настоящий риск.

«Бабушка испытывает неудобства с тем, что ей уже физически даже не выйти на улицу, а без этого препарата тем более. Так как у бабушки мерцательная форма аритмии, последствия будут самые плачевные — это остановка сердца в любой момент», — заявила жительница Санкт-Петербурга Ольга.

Аптечные сайты советуют искать аналоги, но и тут проблема: лекарство продают только по рецепту. Аналогичные препараты может подобрать только кардиолог, а это потеря времени и, зачастую, риск для здоровья: придется заново испытывать на себе все побочные эффекты, к тому же ни одно антиаритмическое лекарство не обладает свойствами амиодарона.

«Это препарат единственный в своем классе, который может предотвращать развитие разнообразных нарушений ритма сердца. В данной группе противоаритмических средств самый эффективный только этот один препарат. Других таких же по силе и эффективности не зарегистрировано», — сообщил кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии Елизаветинской больницы Ростислав Нильк.

Ситуация редкая, но такое уже случалось. В 2019 году препараты с амиодароном тоже пропадали с полок российских аптек, тогда во всем винили сбой поставок от французского производителя. По информации «Известий», сейчас причина в перерегистрации уже российского продукта.

Еще в феврале производители получили письмо от Минздрава с рекомендацией внести изменения в инструкции к таким лекарствам.

«В ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарственных средств, содержащих в качестве действующего вещества амиодарон, была выявлена необходимость актуализации Общих характеристик лекарственного препарата, Инструкций по медицинскому применению и листков-вкладышей соответствующих лекарственных препаратов», — говорилось в сообщении.

Речь об особенностях применения препаратов перед и после трансплантации сердца. Но почему необходимость перепечатывать инструкции оставила тысячи пациентов вообще без лекарств? Соответствующие запросы редакция «Известий» направила в Минздрав, Росздравнадзор и Ассоциацию российских фармапроизводителей. Кардиологи успокаивают встревоженных пациентов, что эффект препаратов с амиодароном накопительный, после вынужденной отмены он еще продолжится определенное время, но какое именно — вопрос уже индивидуальный.