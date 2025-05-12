«Повезло»: Анатолий Цой рассказал о пожаре в своем загородном доме

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 48 0

Анатолий Цой рассказал о пожаре в своем загородном доме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист сообщил, что огонь повредил интерьер первого этажа и полностью уничтожил предбанник.

Известный певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал о происшествии, которое могло обернуться трагедией. В своем Telegram-канале артист сообщил, что в его загородном доме в Подмосковье вспыхнул пожар. По словам Цоя, инцидент произошел внезапно, но благодаря бдительности и быстрой реакции удалось избежать беды.

Фото, видео: Telegram/TSOY_official/tsoyme; 5-tv.ru

«Со мной все хорошо, слава Богу, никто не пострадал. Повезло, что вовремя заметили пожар», — рассказал певец в беседе с 5-tv.ru.

Однако полностью избежать ущерба не удалось. Интерьер на первом этаже получил значительные повреждения, сгорел предбанник. Артист опубликовал видео с места происшествия, на котором отчетливо видно обугленные стены и мебель.

Причины возгорания пока не называются. Происшествие в доме Цоя стало напоминанием о том, насколько важно соблюдать меры предосторожности и быстро реагировать в экстренной ситуации. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории гостиницы в Дагестане произошел пожар.

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«Повезло»: Анатолий Цой рассказал о пожаре в своем загородном доме

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