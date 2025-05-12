В Дагестане произошел пожар на территории гостиницы у озера Кезенойам
Сотрудники и отдыхающие были своевременно эвакуированы. Пожарные предотвратили распространение огня на основной корпус.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Произошел крупный пожар в отеле на берегу озера Кезенойам. Это курорт на границе Чеченской Республики и Дагестана.
Судя по кадрам, посреди ночи загорелась пристройка с рестораном. Пламя охватило кровлю. Над зданием возвышался столб густого черного дыма, который было видно даже с противоположного берега. В любую минуту огонь мог перекинуться на корпус самой гостиницы. Посетителей и персонал эвакуировали. Сообщений о пострадавших не поступало.
- 8 апр
- В плену огня: в Дагестане уже третьи сутки бушуют лесные пожары
- 3 апр
- Природные пожары охватили несколько регионов России
- 17 мар
- В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
- 19 янв
- В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар
- 28 сент
- На заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности
- 1 июл
- Число жертв терактов в Дагестане возросло до 22 человек
- 28 июн
- Есть имя: Верховный суд Дагестана назвал организатора терактов
- 1 февр
- В Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов
- 25 сент
- Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36
- 15 сент
- Взорвавшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газопроводу
80%
Нашли ошибку?