В Дагестане произошел пожар на территории гостиницы у озера Кезенойам

Произошел крупный пожар в отеле на берегу озера Кезенойам. Это курорт на границе Чеченской Республики и Дагестана.

Судя по кадрам, посреди ночи загорелась пристройка с рестораном. Пламя охватило кровлю. Над зданием возвышался столб густого черного дыма, который было видно даже с противоположного берега. В любую минуту огонь мог перекинуться на корпус самой гостиницы. Посетителей и персонал эвакуировали. Сообщений о пострадавших не поступало.