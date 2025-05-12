«Сильно влияла»: Карен Шахназаров о роли Гребешковой в жизни Гайдая

Советская и российская актриса умерла 10 мая в возрасте 94 лет.

Актриса Нина Гребешкова сыграла большую роль в успехе режиссера Леонида Гайдая. Об этом рассказал глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Шахназарова, на просмотре его дипломной работы присутствовал режиссер Леонид Гайдай, муж актрисы. Гайдай, по словам Шахназарова, сидел мрачный и даже задал каверзный вопрос, но в итоге поставил фильму высшую оценку.

«Потом мне Нина Павловна позвонила домой. <…> Говорит: «Да ему очень понравилось. Ты не обращай внимания, он вообще такой, у него такой характер», — улыбнулся Шахназаров.

Шахназаров и Гребешкова познакомились в начале его карьеры, когда он снимал дипломный фильм «Шире шаг, Маэстро» по рассказу Василия Шукшина. Гребешкова сыграла в нем одну из ролей, и между ними сразу завязалась дружба.

«Как-то мы с ней подружились, несмотря на некоторую разницу в возрасте. И как-то вот эти отношения очень душевные, теплые у нас оставались на протяжении всей жизни», — рассказал режиссер.

Нина Гребешкова, скончавшаяся 10 мая на 95-м году жизни, сыграла более 130 ролей и навсегда осталась частью золотой эпохи советского кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где похоронят вдову Гайдая — актрису Гребешкову.