Копия отца: невеста футболиста Андрея Аршавина показала подросшую дочь

Спортсмен стал отцом в шестой раз, но пока не женился на новой возлюбленной. Когда же свадьба?

Модель и блогер Анна Петрушина, родившая дочь футболисту Андрею Аршавину, показала новое фото девочки своим подписчикам. Маленькая Ева, как отметили поклонники, как две капли воды похожа на папу. Как отметила молодая мама, милые снимки приобрели особую значимость в день публикации, она впервые отметила свой день рождения в новой роли. Судя по всему, Петрушина очень рада этой перемене.

«Лучший день рождения в моей жизни», — приводит слова блогера 7Дней.ru.

Праздник Петрушина отметила в одном из петербургских ресторанов, окруженном парком. На фоне зелени счастливая мама сфотографировалась в коротеньком платьице и ветровке, с малышкой в милом светлом костюмчике. Судя по фото, Анна очень быстро восстановилась после родов — она тонка, стройна, будто и не было никакой беременности. Именинница принимает заслуженные комплименты.

Анна Петрушина со своей малышкой Евой. Фото: Instagram*/ana____010

Стоит отметить, Аршавина на снимках Петрушиной нет. Несмотря на появление редких совместных фото, пара не афиширует подробности личной жизни. А они очень даже интересуют поклонников. Во-первых, потому что футболист до сих пор не женился на матери своего ребенка. Во-вторых, потому что всего у спортсмена шесть детей от четырех разных женщин, вечные скандалы из-за алиментов и прочие дрязги. Публике интересно, что ждет новую избранницу — грабли предыдущих или счастливое семейное будущее.

О романе Петрушиной и Аршавина стало известно прошлым летом. Причем Анна на снимках уже позировала с округлившимся животом. Ева появилась на свет в конце августа, после чего футболист впервые поделился информацией о переменах в личной жизни. Ранее 5-tv.ru писал о состоянии экс-супруги Аршавина Алисы Казьминой (единственной официальной), которая перенесла 13-ю операцию по восстановлению полностью разрушенного носа.

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