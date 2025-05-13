«Жить в режиме хронического воспаления»: как стресс разрушает организм

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Психотерапевт Романенко: кортизол запускает гормональную перестройку организма

Врач предупредила, как хронический стресс разрушает ваш организм

Фото: 5-tv.ru

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Врач рассказала, как сохранить здоровье.

Стресс и тревога запускает гормональную перестройку, из-за чего организм живет в режиме хронического воспаления. Об этом рассказала врач-психотерапевт Юлия Романенко в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, во время тревоги или эмоционального напряжения у человека вырабатывается главный гормон стресса — кортизол. Что опасно для тех, кто не умеет управлять собой, поскольку он действует на все виды организма, запуская гормональную перестройку.

«Это приводит к повреждению белков, липидов, ДНК клеток, важных рецепторов. Можно сказать, что организм начинает жить в режиме хронического воспаления. Если ничего с этим не делать, такое состояние может привести к различным диагнозам, среди которых: паническое и тревожное расстройства, артериальная гипертензия, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, и даже инсульт», — предупредила врач.

Чтобы избежать последствий, психотерапевт посоветовала научиться переживать стресс качественно, то есть изменить способ адаптации к нему. Многие совершают одну распространенную ошибку, предпочитают ждать пока все закончится. Потому что напряжение никуда не уходит, оно накапливается в колоссальных количествах.

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