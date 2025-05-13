Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Президент отметил, что в сердцах родных, друзей и почитателей творчества Гребешковой сохранится добрая память о ней.
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», — заявил президент.
Путин отметил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, которую любили многие поколения зрителей, а добрая память о ней останется в сердцах как близких, так и поклонников.
Вечером 12 мая стало известно, что на 95-м году ушла из жизни актриса, которую любили многие поколения, вдова режиссера Леонида Гайдая — заслуженная артистка России Нина Гребешкова. За свою карьеру она сыграла больше 130 ролей. Похоронят ее на Кунцевском кладбище. В последний путь ее проводят 14 мая.
Гребешкова сыграла в более чем 80 кинокартинах — 5-tv.ru рассказал о ее самых выдающихся ролях.
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