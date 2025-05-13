Reuters: спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 31 0

У политиков в планах ограничиться наблюдением за переговорами между Россией и Украиной.

Reuters: спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Со стороны США на переговоры между Россией и Украиной отправятся спецпредставители американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники.

Телеканал CNN в свою очередь заявил, что Штаты пока планируют ограничиться лишь наблюдением за беседой в Стамбуле. Официальной информации от Белого дома пока нет.

Известно, что встреча двух государств ожидается 15 мая. Как ранее отметил Уиткофф, добиться урегулирования конфликта на Украине будет невозможно без одобрения президента России Владимира Путина.

В Турции предложение лидера РФ восприняли с большим позитивом. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предоставить площадку для переговоров. Об этом он заявил в обращении к нации. Ранее 5-tv.ru публиковал его речь.

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