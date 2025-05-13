У Авербуха сдали нервы на фоне скандала из-за его слов про 15-летнюю Арзамасову

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Авербух после того как назвал 15-летнюю актрису женщиной: Не надо разбираться

У Авербуха сдали нервы на фоне скандала из-за его слов про 15-летнюю Арзамасову

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Фигурист познакомился с актрисой, когда та была совсем юна. Тем не менее, уже тогда он разглядел в ней женщину.

Фигурист и хореограф Илья Авербух в интервью для YouTube-канала высказался о первой встречи с его нынешней женой, актрисой Елезаветой Арзамасовой. Разница в возрасте супругов составляет 22 года. А познакомились они, когда Арзамасовой было 15.

Фигурист признался, что был сразу очарован юной актрисой, хотя о романе звезд стало известно только десять лет спустя. Журналистка подчеркнула, что Елизавета была еще ребенком на момент первой встречи, с чем Авербух неожиданно не согласился. И этим поместил свое имя на первые полосы.

«Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было», — добавил спортсмен с улыбкой.

Реакция публики не заставила себя ждать. Неоднозначное заявление было воспринято негативно. Ситуацию не сгладил нынешний счастливый брак, двое совместных детей, тот факт, что этот самый брак был заключен между двумя уже взрослыми людьми. Сомнительное сравнение подростка со взрослой женщиной сегодня никому не играет на руку. Представители издания Super связались с Авербухом, чтобы узнать, знает ли он о скандале.

«Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все», — раздраженно заявил фигурист.

В том же интервью хореограф сказал, что абсолютно счастлив с молодой женой. Вместе они воспитывают малышей, радуя поклонников умилительным контентом. Ранее 5-tv.ru писал, что Авербух впервые показал младшую дочь от Арзамасовой.

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