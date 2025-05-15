«Должна быть отдача»: падчерица Евгения Осина о том, какие отношения обречены на провал

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 38 0

Анастасия Годунова: всегда нужно находить время для своей второй половинки

Анастасия Годунова (падчерица Евгения Осина)

Фото: Telegram/Анастасия Годунова/nastiagodunova

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Постоянная занятость на работе — не повод оставлять партнера без внимания, уверена Анастасия Годунова.

Человек должен уделять время своей второй половинке даже в случае, если большую часть дня он проводит на работе. Такое мнение высказала приемная дочь Евгения Осина, певица Анастасия Годунова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере короткометражного фильма «В аду места нет».

«В нашем современном мире надо больше времени уделять друг другу, своей второй половинке. Даже если ты много работаешь, нужно находить время», — сказала певица.

Она объяснила, что отношения — это результат работы двух людей. Союза не выйдет, если один человек вкладывается его развитие, а второй бездействует.

«Никогда нельзя, чтобы один вкладывался, а другой просто: „Ну хорошо, и я тебя люблю“. Это должна быть отдача от двух партнеров», — заключила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что падчерица Осина вспомнила самые светлые моменты с ним. Для девушки артист навсегда останется творческим человеком, который всегда находился в музыке.

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